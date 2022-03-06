«Сибирь» в третьем овертайме одолела «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1.
В основное время в составе хозяев отличился Егор Аланов, а у уфимцев забил Виктор Тихонов.
Команды не смогли выявить сильнейшего в двух овертаймах, но в третьем, на 104-й минуте игры, Валентин Пьянов забросил победную для сибирского коллектива шайбу.
Таким образом, «Сибирь» сократила отставание в серии — 1:2. Следующий матч между командами состоится 8 марта в Новосибирске.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче с четырьмя овертаймами в плей-офф КХЛ.