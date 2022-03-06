«Сибирь» в третьем овертайме одолела «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ 

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Новосибирская «Сибирь» в овертайме одержала победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сибирь» в третьем овертайме одолела «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ 
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1.

В основное время в составе хозяев отличился Егор Аланов, а у уфимцев забил Виктор Тихонов.

Команды не смогли выявить сильнейшего в двух овертаймах, но в третьем, на 104-й минуте игры, Валентин Пьянов забросил победную для сибирского коллектива шайбу.

Таким образом, «Сибирь» сократила отставание в серии — 1:2. Следующий матч между командами состоится 8 марта в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче с четырьмя овертаймами в плей-офф КХЛ.

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