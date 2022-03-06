ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче с четырьмя овертаймами в плей-офф КХЛ
Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе хозяев в основное время отличились Павел Красковский и Максим Шалунов, а армейцы ответили дублем Константина Окулова.
Затем команды не смогли выявить победителя в трёх овертаймах, но в четвёртом на 127-й минуте игры нападающий красно-синих Максим Соркин забросил решающую шайбу.
Таким образом, ЦСКА укрепил своё преимущество в серии — 3:0. Следующий матч между коллективами состоится 7 марта в Ярославле.
Ранее сообщалось, что «Трактор» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме третьего матча серии плей-офф КХЛ.