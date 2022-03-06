ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче с четырьмя овертаймами в плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в четвёртом овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев в основное время отличились Павел Красковский и Максим Шалунов, а армейцы ответили дублем Константина Окулова.

Затем команды не смогли выявить победителя в трёх овертаймах, но в четвёртом на 127-й минуте игры нападающий красно-синих Максим Соркин забросил решающую шайбу.

Таким образом, ЦСКА укрепил своё преимущество в серии — 3:0. Следующий матч между коллективами состоится 7 марта в Ярославле.

Ранее сообщалось, что «Трактор» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме третьего матча серии плей-офф КХЛ.