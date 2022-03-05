«Трактор» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме третьего матча серии плей-офф КХЛ

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Челябинский «Трактор» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В основное время в составе хозяев отличились Эдуард Гиматов и Лукаш Клок, а челябинский коллектив ответил голами Ника Бэйлена и Лукаша Седлака. Победную для «Трактора» шайбу в овертайме забросил Альберт Яруллин.

Таким образом, «Трактор» увеличил преимущество в серии — 3:0. Следующий матч между командами состоится 7 марта в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Барыс» с восемью голами в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

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