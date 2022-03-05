«Металлург» обыграл «Барыс» в матче с восемью голами в третьем матче серии плей-офф КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нур-султанским «Барысом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл «Барыс» в матче с восемью голами в третьем матче серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла в столице Казахстана и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе российского коллектива шайбы забросили Семён Кошелев, Павел Акользин, Филипп Майе, Григорий Дронов и Максим Карпов. Хозяева ответили голами Кёртиса Валка, Никиты Михайлиса и Коди Куника.

Таким образом, «Металлург» повёл в серии — 2:1. Следующий матч состоится 7 марта в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что дубль Андрея Кузьменко принёс СКА победу над минским «Динамо» в матче Кубка Гагарина.

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