Дубль Кузьменко принёс СКА победу над минским «Динамо» в матче Кубка Гагарина

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

В составе армейцев дубль оформил Андрей Кузьменко, а также отличился Мэт Робинсон. У белорусского коллектива единственную шайбу забросил Денис Мосалёв.

Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии — 2:0. Следующий матч между командами пройдёт 6 марта в Минске.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ.