Дубль Кузьменко принёс СКА победу над минским «Динамо» в матче Кубка Гагарина
- РИА Новости
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.
В составе армейцев дубль оформил Андрей Кузьменко, а также отличился Мэт Робинсон. У белорусского коллектива единственную шайбу забросил Денис Мосалёв.
Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии — 2:0. Следующий матч между командами пройдёт 6 марта в Минске.
Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ.