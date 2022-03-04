«Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Игра состоялась в Казани и завершилась в пользу гостей — 5:2.
В составе «ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин, Корбан Найт, Иван Телегин, Павел Дедунов и Никита Сошников. Хозяева ответили голами Эрика Фера и Михаила Глухова.
Таким образом, «Авангард» увеличил преимущество в серии — 2:0. Следующий матч между командами пройдёт 6 марта в Балашихе.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» проиграло второй матч «Северстали» в плей-офф КХЛ.