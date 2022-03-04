«Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» взял верх над казанским «Ак Барсом» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Казани и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе «ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин, Корбан Найт, Иван Телегин, Павел Дедунов и Никита Сошников. Хозяева ответили голами Эрика Фера и Михаила Глухова.

Таким образом, «Авангард» увеличил преимущество в серии — 2:0. Следующий матч между командами пройдёт 6 марта в Балашихе.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» проиграло второй матч «Северстали» в плей-офф КХЛ.