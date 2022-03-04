Московское «Динамо» проиграло второй матч «Северстали» в плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:4.
В составе бело-голубых отличились Дмитрий Рашевский, Антон Веди и Вадим Шиначёв. У гостей дубль оформил Даниил Вовченко, а также по одной шайбе забросили Йоонас Няттинен и Дмитрий Моисеев.
Таким образом, «Северсталь» увеличила преимущество в серии — 2:0. Следующий матч между командами пройдёт 6 марта в Череповце.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» без легионеров одолел «Сибирь» во втором матче серии плей-офф КХЛ.