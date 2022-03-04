«Салават Юлаев» без легионеров обыграл «Сибирь» во втором матче серии плей-офф КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» без легионеров обыграл «Сибирь» во втором матче серии плей-офф КХЛ
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  • © Alexander Kulebyakin

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:2.

В составе башкирского коллектива отличились Глеб Кузьмин, Сергей Шмелёв, Александр Кадейкин и Алексей Пустозёров. У гостей шайбы забросили Илья Морозов и Валентин Пьянов.

Перед этой игрой «Салават» покинули все иностранные исполнители.

Таким образом, «Салават Юлаев» удвоил преимущество в серии — 2:0. Следующий матч между командами состоится 6 марта в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что финские хоккеисты Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули «Сибирь».

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