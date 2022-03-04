Финские хоккеисты Сятери и Йокипакка покинули «Сибирь»

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Финский вратарь Харри Сятери и его соотечественник защитник Юрки Йокипакка покинули расположение новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь».

Как сообщает пресс-служба коллектива, игроки не примут участия в оставшихся матчах плей-офф КХЛ, хотя их контракты должны были закончиться только в апреле.

Сятери и Йокипакка выступали за «Сибирь» с 2019 года. В минувшем регулярном чемпионате Сятери отыграл 38 матчей и в среднем отражал 92,6% бросков. Йокипакка провёл 31 встречу, забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что глава Башкортостана поддержал российскую армию на матче «Салават Юлаев» — «Сибирь».

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