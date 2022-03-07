«Металлург» одержал третью победу над «Барысом» в плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

Встреча в Нур-Султане на стадионе «Барыс Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе гостей хет-трик оформил Денис Зернов, а также по забитой шайбе отметились Григорий Дронов и Линус Виделль. За хозяев голы забили Линдей Вей и Якоб Берглунд.

Таким образом, «Металлург» ведёт со счётом 3:1 в серии первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке. Следующая встреча пройдёт 9 марта.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит перед матчем КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».