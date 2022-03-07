ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Единственный гол за «Локомотив» забил Егор Коршков.
Таким образом, ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив в серии со счётом 4:0.
Ранее «Металлург» одержал третью победу над «Барысом» в плей-офф КХЛ.