ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

Встреча в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Единственный гол за «Локомотив» забил Егор Коршков.

Таким образом, ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив в серии со счётом 4:0.

Ранее «Металлург» одержал третью победу над «Барысом» в плей-офф КХЛ.