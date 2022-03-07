ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Встреча в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Единственный гол за «Локомотив» забил Егор Коршков.

Таким образом, ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив в серии со счётом 4:0.

Ранее «Металлург» одержал третью победу над «Барысом» в плей-офф КХЛ.

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