Фетисов — об отъезде легионеров из КХЛ: появилась возможность переформатироваться

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Так что сейчас придётся делать корректировку финансовых возможностей», — цитирует Фетисова «Комсомольская Правда».

Депутат Госдумы напомнил, что многие команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов.

По его мнению, принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров не перепокупая их, а формируя команды. Он подчеркнул, что на освободившиеся места необходимо брать молодых хоккеистов.

Ранее Александр Овечкин заявил, что собирается стать лидером по голам среди всех европейских игроков, выступавших в НХЛ.