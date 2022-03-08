Фетисов — об отъезде легионеров из КХЛ: появилась возможность переформатироваться

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фетисов — об отъезде легионеров из КХЛ: появилась возможность переформатироваться
  • РИА Новости

«В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Так что сейчас придётся делать корректировку финансовых возможностей», — цитирует Фетисова «Комсомольская Правда».

Депутат Госдумы напомнил, что многие команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов. 

По его мнению, принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров не перепокупая их, а формируя команды. Он подчеркнул, что на освободившиеся места необходимо брать молодых хоккеистов.

Ранее Александр Овечкин заявил, что собирается стать лидером по голам среди всех европейских игроков, выступавших в НХЛ.

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