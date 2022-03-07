Овечкин: собираюсь стать лидером по голам среди всех европейских игроков, выступавших в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможности занять первое место по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди европейских игроков.

«Да, это будет здорово. Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков, которые играли в НХЛ. Так что это будет большая веха, большое число», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Для данного достижения Овечкину осталось обогнать только легендарного чешского хоккеиста Яромира Ягра, на счету которого 766 голов. У россиянина на данный момент 764 шайбы.

Ранее Ягр выразил уверенность, что Овечкин побьёт снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.