Фетисов надеется, что спорт скоро вернётся в нормальное русло

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил надежду, что российский спорт преодолеет санкции.
Фетисов надеется, что спорт скоро вернётся в нормальное русло
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Спорт в нормальном виде вернётся рано или поздно. Если нет, надо будет эту лавочку закрывать. Я впервые такое говорю. Но Паралимпиада была звонком», — цитирует Фетисова «Комсомольская правда».

Фетисов подчеркнул, что Международный паралимпийский комитет (МПК) принял ужасное решение, запретив российским спортсменам принимать участие в Играх-2022. Он назвал шаг МПК полным безобразием.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее Фетисов прокомментировал массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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