Болельщики «Северстали» показали плакат с буквами Z и V на матче с московским «Динамо»

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Болельщики череповецкой «Северстали» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) c московским «Динамо» вывесили плакат в поддержку российской армии.

Во время исполнения гимна России в фанатском секторе хозяев был поднят плакат с надписью «Za СеVерсталь».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине. 

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сократило отставание в серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

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