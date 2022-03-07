Болельщики «Северстали» показали плакат с буквами Z и V на матче с московским «Динамо»

Болельщики череповецкой «Северстали» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) c московским «Динамо» вывесили плакат в поддержку российской армии.

Во время исполнения гимна России в фанатском секторе хозяев был поднят плакат с надписью «Za СеVерсталь».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сократило отставание в серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.