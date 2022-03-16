Три результативные передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три результативные передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм» в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев в основное время отличились Джонни Бродзински, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, а победную шайбу в овертайме забросил Адам Фокс. У «Дакс» голами отметились Макс Комтуа, Кэм Фаулер и Дерек Грант.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что рекордный гол Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.

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