Три результативные передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм» в НХЛ
- AP
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3.
В составе хозяев в основное время отличились Джонни Бродзински, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, а победную шайбу в овертайме забросил Адам Фокс. У «Дакс» голами отметились Макс Комтуа, Кэм Фаулер и Дерек Грант.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что рекордный гол Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.