Шайба Михеева помогла «Торонто» разгромить «Даллас» в матче НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» одержал крупную победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Михеева помогла «Торонто» разгромить «Даллас» в матче НХЛ
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев шайбы забросили Расмус Сандин, Джон Таварес, Ондржей Каше и Илья Михеев.

Для «Старз» это поражение стало третьим подряд.

«Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» находится на девятой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что три результативные передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Анахайм Дакс» в НХЛ.

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