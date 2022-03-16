Шайба Михеева помогла «Торонто» разгромить «Даллас» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев шайбы забросили Расмус Сандин, Джон Таварес, Ондржей Каше и Илья Михеев.
Для «Старз» это поражение стало третьим подряд.
«Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» находится на девятой строчке на Западе.
Ранее сообщалось, что три результативные передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Анахайм Дакс» в НХЛ.