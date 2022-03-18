Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. На счету у Овечкина также голевая передача.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 50 матчах, в которых набрал 60 очков (20 + 40). Овечкин сыграл в 60 матчах лиги, у него 74 очка (38 + 36).

Ранее Овечкин вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.