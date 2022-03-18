Овечкин вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Об этом информирует РИА Новости.
Овечкин отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, он набрал 1394 очка в 1257 матчах и сравнялся по данному показателю с Люком Робитайлом.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» в честь выхода российского нападающего команды Александра Овечкина на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги выпустил эксклюзивные футболки.