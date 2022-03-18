Овечкин вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом информирует РИА Новости.

Овечкин отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, он набрал 1394 очка в 1257 матчах и сравнялся по данному показателю с Люком Робитайлом.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» в честь выхода российского нападающего команды Александра Овечкина на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги выпустил эксклюзивные футболки.

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