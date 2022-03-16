«Вашингтон» выпустил футболки в честь выхода Овечкина на третье место в списке снайперов НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» в честь выхода российского нападающего команды Александра Овечкина на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги выпустил эксклюзивные футболки.
«Вашингтон» выпустил футболки в честь выхода Овечкина на третье место в списке снайперов НХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © John McCreary

В официальном онлайн-магазине клуба на сайте NHLSHOP.com появились футболки с надписью «Третий снайпер в истории НХЛ. Великая погоня» («3rd all time scored. The GR8 chase»).

При этом приобрести каждую из них можно со скидкой за $27,99 только 16 марта.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл чеха Яромира Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.

Рекордсменом же среди всех хоккеистов является канадец Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее Фетисов прокомментировал выход Овечкина на единоличное третье место в списке снайперов в истории НХЛ.

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