Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (11:2) российский форвард набрал четыре очка. Во встрече Малкин отметился хет-триком и одной результативной передачей.

Благодаря хет-трику россиянин вышел на третье место в истории лучших снайперов «Питтсбурга». На его счету 440 забитых шайб. Впереди лишь Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).

Ранее сообщалось, что Малкин поднялся на пятое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.