Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
- AP
- © Gene J. Puskar
В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (11:2) российский форвард набрал четыре очка. Во встрече Малкин отметился хет-триком и одной результативной передачей.
Благодаря хет-трику россиянин вышел на третье место в истории лучших снайперов «Питтсбурга». На его счету 440 забитых шайб. Впереди лишь Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).
Ранее сообщалось, что Малкин поднялся на пятое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.