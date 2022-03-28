Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
  • AP
  • © Gene J. Puskar

В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (11:2) российский форвард набрал четыре очка. Во встрече Малкин отметился хет-триком и одной результативной передачей.

Благодаря хет-трику россиянин вышел на третье место в истории лучших снайперов «Питтсбурга». На его счету 440 забитых шайб. Впереди лишь Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).

Ранее сообщалось, что Малкин поднялся на пятое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

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