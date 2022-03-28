Малкин вышел на пятое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз» (11:2).

В НХЛ Малкин забил 440 шайб и вышел на пятое место в списке лучших российских снайперов в истории турнира.

Топ-5 возглавляет форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забил в лиге 772 шайбы. На второй позиции — Сергей Фёдоров (483), третий — Александр Могильный (473), четвёртый — Илья Ковальчук (473).

Ранее «Питтсбург» со счётом 11:2 разгромил «Детройт», у Малкина — хет-трик.