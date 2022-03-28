«Питтсбург» со счётом 11:2 разгромил «Детройт», у Малкина — хет-трик

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз».
«Питтсбург» со счётом 11:2 разгромил «Детройт», у Малкина — хет-трик
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Встреча в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 11:2 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-триком отметился российский нападающий Евгений Малкин. В нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 30 матчах, в которых набрал 32 очка (16 + 16).

Благодаря хет-трику россиянин вышел на третье место в истории лучших снайперов «Питтсбурга». На его счету 440 забитых шайб. Впереди лишь Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).

Ранее сообщалось, что очки Сергачёва, Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.

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