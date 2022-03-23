Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Коламбус» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» на своём льду переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Коламбус» в матче НХЛ
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Игра, которая прошла в Питтсбурге, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Майка Салливана.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Радим Зогорна (23-я минута), Джейк Гюнцель (24-я), Брайан Раст (28-я), Сидни Кросби (35), Евгений Малкин (49-я). У «Блю Джекетс» отличился Густав Нюквист (9-я).

Малкин также оформил одну результативную передачу.

«Питтсбург» (87 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (67) располагается на девятой позиции там же.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».

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