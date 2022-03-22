Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»
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Игра, которая прошла на льду «Болл-Арены», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Денвера.
В составе «Эвеланш» дубль оформил Микко Рентанен (13-я и 27-я минуты). Победную шайбу забросил Натан Маккиннон (61-я).
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.
У «Эдмонтона» отличились Кайлер Ямамото (25-я), Эвандер Кейн (30-я).
«Колорадо» (95 очков) лидирует в Западной конференции. «Эдмонтон» (75) занимает седьмое место в турнирной таблице.
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