Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»

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«Колорадо Эвеланш» на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз».
Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»
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Игра, которая прошла на льду «Болл-Арены», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Денвера.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Микко Рентанен (13-я и 27-я минуты). Победную шайбу забросил Натан Маккиннон (61-я).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.

У «Эдмонтона» отличились Кайлер Ямамото (25-я), Эвандер Кейн (30-я).

«Колорадо» (95 очков) лидирует в Западной конференции. «Эдмонтон» (75) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки в НХЛ.

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