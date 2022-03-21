Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд легендарного Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» Овечкин отметился забитой шайбой, которая стала 40-й в сезоне. Российский хоккеист уже в 12-й раз забивает за сезон не меньше 40 голов. Таким образом, он повторил уникальный рекорд Уэйна Гретцки.

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу «Далласа».

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом».