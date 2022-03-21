Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Даллас Старз».

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились российские хоккеисты Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. За «Даллас» один гол забил россиянин Александр Радулов.

Таким образом, Овечкин, набрав 76 очков (40 + 36), догнал своего соотечественника Кирилла Капризова в списке лучших бомбардиров НХЛ. Игроки делят седьмое место в гонке бомбардиров лиги.

Ранее сообщалось, что «Даллас» уступил «Айлендерс» в матче НХЛ, несмотря на два очка Гурьянова.