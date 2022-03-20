«Даллас» уступил «Айлендерс» в матче НХЛ, несмотря на два очка Гурьянова

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Элмонте и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Айлендерс» хет-трик оформил Брок Нельсон, а также одну шайбу забросил Райан Пулок. У «Старз» отличились россиянин Денис Гурьянов, который также отметился результативной передачей, и Якоб Петерсон.

«Нью-Йорк» находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» занимает девятую строчку на Западе.

Ранее сообщалось, что передача Кирилла Капризова помогла «Миннесота Уайлд» обыграть «Чикаго Блэкхоук» в матче НХЛ.