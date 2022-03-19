Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Уайлд» шайбы забросили Фредерик Годро, Райан Хартман и Джордан Гринвей. У гостей один раз отличился Сет Джонс.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» — на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.