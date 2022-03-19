Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Фредерик Годро, Райан Хартман и Джордан Гринвей. У гостей один раз отличился Сет Джонс.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» — на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.

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