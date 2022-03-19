Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Игра, которая прошла в Сан-Хосе, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Денвера.
В составе «Эвеланш» отличились Назем Кадри (11-я минута), Даррен Хелм (15-я), Кейл Макар (21-я), Валерий Ничушкин (36-я, 60-я). У «Шаркс» шайбы забросили Джеффри Вил (40-я), Рудольф Балцерс (54-я) и Эрик Карлссон (59-я).
«Колорадо» (93 очков) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (60) располагается на 13-й позиции.
Ранее дубль Евгения Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду» в матче НХЛ.