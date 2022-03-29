«Важный день для меня и моей семьи»: Тарасенко оформил дубль, достиг отметки 500 очков и стал первой звездой дня в НХЛ

Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард «Сент-Луиса» оформил дубль и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером», благодаря чему добрался до отметки 500 очков за карьеру в НХЛ. Он стал пятым игроком в истории «Блюз», а также 22-м россиянином, кому это удалось. После матча болельщики встретили нападающего овациями, а он сам признался, что этот день очень важен для него самого и его семьи.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» набрал 500-е очко в заокеанской карьере и стал пятым игроком в истории клуба, преодолевшим эту отметку. Больше только у Берни Федерко (1073), Бретта Халла (936), Брайана Саттера (636) и Гэрри Ангера (575).

Кроме того, форвард стал 22-м россиянином в истории НХЛ, достигшим этого показателя.

Тарасенко проводит один из лучших сезонов в лиге. В последнее время его преследовали всевозможные травмы, и текущий чемпионат, по сути, стал для россиянина первым полноценным за три года. Хотя и здесь не обошлось без пропущенных матчей. В марте из-за болезни он не выходил на лёд в играх с «Коламбусом» и «Вашингтоном».

После возвращения россиянина «Блюз» провалили две встречи подряд, пропустив 12 шайб. Так что в домашнем противостоянии с «Ванкувером» команде необходимо было брать очки, чтобы продолжать борьбу за путёвку в плей-офф, на которую в Центральном дивизионе также претендуют «Нэшвилл» и «Миннесота».

Уже на седьмой минуте прострел Тарасенко на пятачок с поправкой на два рикошета превратился в голевой пас. После того как шайба полетела за спину голкиперу, Марко Сканделле оставалось просто затолкать её в ворота, на линии которых он фактически стоял.

Чуть позже Дэвид Перрон увеличил преимущество «Блюз» не без помощи Ивана Барбашёва, а время Тарасенко настало в третьем периоде. В самом его начале форвард на дальней штанге получил прекрасную диагональную передачу от Павла Бучневича. При этом россиянину не удалось в касание замкнуть пас — пришлось добивать с лёта.

Как рассказал после матча нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, всё произошло так быстро, что оставалось лишь наблюдать за полётом шайбы в ворота Ярослава Галака.

«Я задал тон упущением в начале третьего периода, хотя до этого играл хорошо. Просто на одну секунду на шайбу засмотрелся. Знал, что он там был. Правда знал. Упрямился просто. Бучневич очень хороший пас ему сделал. С хорошими игроками достаточно одной секунды. Чуть только засмотрелся немного на шайбу — и вот она уже в сетке ворот», — объяснил Миллер.

«Ванкувер» не сдавался и сумел размочить счёт, но на большее сил и времени не хватило. А в конце игры Тарасенко установил окончательный результат матча, оформив дубль броском в пустые ворота — 4:1. Этот гол оказался знаковым для россиянина — благодаря ему форвард набрал 500-е очко за карьеру. На счету нападающего теперь 241 гол и 259 передач. Таким образом Владимир обошёл Александра Сёмина в списке лучших российских снайперов в НХЛ. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова его отделяет восемь шайб, а вот до топ-10 пока ещё далеко: у Павла Дацюка на 73 гола больше.

Что касается результатов текущего сезона, то в 58 матчах Тарасенко набрал 58 (23 + 35) очков. Однако, по мнению главного тренера «Блюз» Крейга Берубе, россиянин сумеет подправить статистику в оставшихся встречах регулярного чемпионата. И конечно же, специалист поздравил россиянина с невероятным достижением.

«Он был очень хорошим игроком уже довольно-таки давно. И он продолжает оставаться им. Вообще, он сейчас более разносторонний хоккеист, чем когда я только пришёл в «Блюз». Что касается голевых моментов в этом году, он мог бы забить по крайней мере раз 30, потому что у него бывает много хороших бросков», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Тарасенко, признанный первой звездой игрового дня в НХЛ, после матча давал интервью прямо на льду под громогласные овации и крики: «Влади!»

«Спасибо болельщикам «Блюз» за поддержку. Вы восхитительны, как и всегда. Также благодарю своих одноклубников. Не буду врать, мне действительно приятно достичь отметки 500 очков в НХЛ. Для меня большая честь оказаться в одном ряду с легендами. Это важный день для меня и моей семьи», — с улыбкой признался Владимир.