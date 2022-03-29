Тарасенко стал 22-м российским хоккеистом, набравшим 500 очков в НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрал 500 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (КХЛ).
Тарасенко стал 22-м российским хоккеистом, набравшим 500 очков в НХЛ
  • AP
  • © Jeff Roberson

В матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (4:1) форвард забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он стал 22-м российским игроком в истории НХЛ, которому удалось достичь отметки в 500 очков.

Всего Тарасенко провёл в лиге 589 матчей. На его счету 241 гол и 259 ассистов.

Рекордсменом же по количеству очков среди россиян является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 1398 результативных действий.

Ранее сообщалось, что три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в НХЛ.

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