Тарасенко стал 22-м российским хоккеистом, набравшим 500 очков в НХЛ
- AP
- © Jeff Roberson
В матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (4:1) форвард забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он стал 22-м российским игроком в истории НХЛ, которому удалось достичь отметки в 500 очков.
Всего Тарасенко провёл в лиге 589 матчей. На его счету 241 гол и 259 ассистов.
Рекордсменом же по количеству очков среди россиян является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 1398 результативных действий.
Ранее сообщалось, что три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в НХЛ.