Главный тренер «Миннесоты»: Капризов — настоящий хоккеист

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон высказался о российском нападающем Кирилле Капризове.
Главный тренер «Миннесоты»: Капризов — настоящий хоккеист
  • AP
  • © Stacy Bengs

«Он хоккеист, настоящий хоккеист. Он хочет добиваться успеха ради команды. От него никогда не услышишь разговоров о самом себе, никогда», — передаёт слова тренера пресс-служба клуба.

Он добавил, что Капризов беспокоится не только о своих голах, но и о партнёрах. По мнению Эвасона, для россиянина важно, чтобы забивали его товарищи.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 63 матчах, в которых набрал 81 очко (36 + 45).

Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо».

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