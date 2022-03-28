Главный тренер «Миннесоты»: Капризов — настоящий хоккеист

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон высказался о российском нападающем Кирилле Капризове.

«Он хоккеист, настоящий хоккеист. Он хочет добиваться успеха ради команды. От него никогда не услышишь разговоров о самом себе, никогда», — передаёт слова тренера пресс-служба клуба.

Он добавил, что Капризов беспокоится не только о своих голах, но и о партнёрах. По мнению Эвасона, для россиянина важно, чтобы забивали его товарищи.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 63 матчах, в которых набрал 81 очко (36 + 45).

Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо».