Судьи отменили шайбу Овечкина в матче НХЛ с «Каролиной» 

Арбитры не засчитали гол российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

Овечкин во время игры поразил ворота «Харрикейнз», но шайба не была засчитана, так как судьи усмотрели, что за несколько секунд до броска россиянина его партнёр по команде Ти Джей Оши нарушил правила.

Таким образом, Овечкина лишили возможности отличиться 43-й раз в сезоне.

Всего в этом сезоне российский форвард набрал 78 очков (42 шайбы + 36 ассистов).

Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Вашингтон» в матче НХЛ.