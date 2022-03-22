Жертва канцелярской ошибки: почему обмен Дадонова в «Анахайм» стал самым обсуждаемым в НХЛ

Сделка с участием российского хоккеиста Евгения Дадонова оказалась под угрозой срыва. Владеющий правами на форварда «Вегас» обменял его в «Анахайм», который был в списке клубов, на переход в которые игрок наложил вето при заключении контракта. При этом в «Голден Найтс» якобы не знали о существовании перечня «запрещённых» команд, так как не получали его от бывшего коллектива спортсмена — «Оттавы».

В ночь на 22 марта в Национальной хоккейной лиге завершился период дозаявок. В общей сложности было проведено 33 сделки, причём особо громких трансферов с участием россиян не происходило вплоть до самого дедлайна. Исключением можно считать разве что переезд Владислава Наместникова в «Даллас», а также получение «Тампа-Бэй» и «Флоридой» прав на Алексея Мельничука и Егора Коршкова соответственно. Однако на самом флажке «Вегас» принял отчаянную попытку расчистить платёжную ведомость и отправил Евгения Дадонова в «Анахайм».

Может показаться, что «Голден Найтс» даже проиграли в деньгах, но на деле это не так. В обмен на имевшего пятимиллионный контракт Дадонова и выбор во втором раунде драфта 2023 или 2024 года они получили 37-летнего форварда Райана Кеслера ($6,875 млн в год) и защитника Джона Мура ($1,625 млн). Но первый сейчас восстанавливается после тяжёлой травмы и не вернётся в строй до конца сезона, а по его окончании у американца истечёт соглашение с клубом. Таким образом, уже летом «Вегас» окажется в плюсе и не только освободит место под потолком зарплат, но и получит возможность включиться в борьбу за свободных агентов.

Однако всё это произойдёт только в том случае, если клубу удастся доказать, что сделка с участием Дадонова была произведена в соответствии с регламентом НХЛ. А относительно этого возникли более чем серьёзные сомнения. Дело в том, что в действующем контракте россиянина значится пункт M-NTC (модифицированный запрет на обмен), согласно которому хоккеист может наложить вето на переход в десять команд лиги. И в их числе значился «Анахайм». Однако данный реестр был сформирован ещё во время пребывания нападающего в «Оттаве», а «Вегас» его якобы не получил.

В результате уже спустя много часов после заключения соглашения между командами сделка до сих пор не закрыта официально. На сайте НХЛ последним значится получение «Лайтнинг» прав на Мельничука, хотя переезд Дадонова в Калифорнию был согласован позднее. По словам инсайдера Даррена Дрегера, дело именно в списке «запрещённых обменов» форварда. Как он сообщил в Twitter, тот на самом деле существовал (что подтверждает авторитетный портал CapFriendly), но об этом не были в курсе ни «Вегас», ни «Анахайм», ни сама лига.

Согласно правилам НХЛ, имеющие в договоре пункт M-NTC спортсмены обязаны предоставить список «нежелательных» клубов вплоть до 1 июля 2021 года. И, если верить американскому журналисту Фрэнку Серавалли, Дадонов передал его «Оттаве» в обозначенный срок, а уже в конце месяца отправился защищать цвета «Вегаса». При этом команда из Невады якобы не получила от «Сенаторз» перечень нежелательных для обмена коллективов, вследствие чего и возникла подобная ситуация.

Таким образом, все стороны оказались в весьма затруднительном положении. Если Дадонову не удастся доказать, что он действительно передал данный список «Оттаве» до обозначенной даты, то его обмен в «Анахайм» будет признан легитимным, что вряд ли устроит самого нападающего: «Дакс» переживает не лучшие времена и не участвует в борьбе за Кубок Стэнли. Подопечные Далласа Икинса занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции и на семь очков отстают от дающей путёвку в плей-офф восьмой строчки. Примечательно, что занимает её именно «Вегас».

В свою очередь, если на сделку всё же будет наложено вето, то пострадают сами «Голден Найтс»: они лишатся возможности расчистить зарплатную ведомость и избавиться от хоккеиста, который пока не оправдывает вложенных в него средств. В нынешнем сезоне Дадонов выступает не очень успешно и набирает в среднем 0,44 очка за игру. В 62 матчах он отметился лишь 15 голами и 12 передачами, что вряд ли устраивает его работодателей: среди игроков лиги с кэпхитом (средняя зарплата за сезон) в $5 млн он занимает лишь десятую строчку по результативности, уступая не только нападающим Микаэлю Гранлунду, Пьер-Люку Дюбуа и Джошу Бейли, одноклубникам Райлли Смиту и Джонатану Маршессо, но также защитникам Моргану Райлли, Заку Веренски, Алексу Голигоски и Самуэлю Жирару.

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Отмечается, что на сторону Дадонова встал профсоюз игроков лиги (NHLPA), который обратился в НХЛ с целью оспорить сделку с участием российского хоккеиста. Точка в этом деле ещё не поставлена, но, по сведениям ESPN, договор между клубами может быть аннулирован, а Евгений останется в Лас-Вегасе. В противном случае он практически повторит судьбу Патрика Берглунда, который летом 2018 года был вынужден сменить «Сент-Луис» на «Баффало».

В отличие от россиянина, шведский форвард имел в контракте пункт NTC, позволяющий ему запретить собственный обмен в любую команду лиги. Однако за сутки до проведения сделки он истёк и преобразовался в тот самый M-NTC. Берглунд не успел подать список из «запрещённых» клубов, чем и воспользовались в «Блюз». Патрику пришлось сменить одного из главных претендентов на Кубок Стэнли на коллектив, не выходивший в плей-офф с 2011 года, а в обратном направлении проследовал Райан О’Райли. Впоследствии канадец помог «Сент-Луису» выиграть заветный трофей, завоевал «Конн Смайт Трофи» и дослужился до статуса капитана.

Берглунд же настолько тяжело воспринял переход в «Баффало», что набрал всего четыре очка в 23 встречах, а в начале декабря самовольно покинул расположение команды. «Сэйбрз» отстранили нападающего на неопределённый срок, а затем и вовсе выставили на безусловный драфт отказов. Патрик же признался, что так и не смог приспособиться к новой обстановке и перестал получать удовольствие от хоккея. Его соглашение было разорвано, в результате чего спортсмен лишился около $12,5 млн. Сейчас он защищает цвета шведского «Брюнеса».