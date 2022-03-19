Передача Свечникова не помогла «Виннипегу» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

«Бостон Брюинз» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Канада Лайф-центра», завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из США.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршанд (25-я минута), Трент Фредерик (28-я), Тэйлор Холл (56-я), Чарли Макэвой (60-я). У «Виннипега» отличились Адам Лоури (43-я), Николай Элерс (44-я).

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников отметился голевой передачей.

«Бостон» (81 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» (66) идёт на 11-м месте на Востоке.

Ранее дубль Евгения Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду» в матче НХЛ.