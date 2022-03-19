The Athletic: высокая результативность Овечкина связана с его умением оставаться в составе
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«Основа результативности Овечкина в этом сезоне фактически была заложена летом. Он усилил свои предсезонные тренировки, добавив в свою программу больше кардиотренировок. Он редко пропускает матчи. На самом деле, за свою 17-летнюю карьеру в НХЛ он не сыграл лишь 43 матча», — написал журналист.
Он назвал выдающимся подвигом умение Овечкина постоянно играть на высоком уровне с чрезмерной энергозатратностью.
Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Ранее сообщалось, что дубль Евгения Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду» в матче НХЛ.