Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях переиграл по буллитам «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона».

Капитан столичной команды забросил шайбу в основное время матча. 36-летний форвард также реализовал победный буллит.

Овечкин набрал 75 (39 + 36) очков в 61 матче сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1395 (769 + 626) очков.

Таким образом, воспитанник московского «Динамо» вышел на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На первой позиции располагается Уэйн Гретцки — 2857 (894 + 1963) очков в 1487 матчах.

Ранее дубль Евгения Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду» в матче НХЛ.