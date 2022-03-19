Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
- AP
Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона».
Капитан столичной команды забросил шайбу в основное время матча. 36-летний форвард также реализовал победный буллит.
Овечкин набрал 75 (39 + 36) очков в 61 матче сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1395 (769 + 626) очков.
Таким образом, воспитанник московского «Динамо» вышел на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На первой позиции располагается Уэйн Гретцки — 2857 (894 + 1963) очков в 1487 матчах.
Ранее дубль Евгения Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду» в матче НХЛ.