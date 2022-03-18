Суперсейв Сорокина, дубль Дадонова и очередное достижение Овечкина: российские хоккеисты продолжают удивлять в НХЛ
- AP
- © John Minchillo
Шестёркин против Сорокина
Противостояние «Рейнджерс» и «Айлендерс» получилось вратарским. Илья Сорокин и Игорь Шестёркин, который претендует на «Везина Трофи» этого сезона, были признаны главными звёздами матча. На двоих они отразили 55 бросков (26 — 29), а «островитяне» благодаря своему голкиперу одержали четвёртую победу в последних пяти играх.
Самым ярким эпизодом встречи стал сейв вратаря «Айлендерс» в начале первого периода. Илья совершил нечто невероятное: бросок Артемия Панарина он отбил клюшкой, падая назад. Можно не сомневаться, что этот момент попадёт не только в лучшие хайлайты недели, но и всего сезона. «Повесьте это в Лувре», — написала пресс-служба команды в Twitter под фото с Сорокиным.
Не сразу смог описать свои эмоции от действий голкипера и главный тренер «островитян» Барри Тротц.
«Боже, да. Это, возможно, один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время, а я в хоккее уже очень давно. Но меня это не удивляет. Сорокин на такое способен и доказывает это. Он в отличной спортивной форме. Когда речь идёт о нём, меня ничего не удивляет», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.
Переиграть Илью смог только Крис Крайдер, который после Остона Мэттьюса стал вторым игроком в сезоне, преодолевшим рубеж в 40 заброшенных шайб. А Панарин приуныл после суперсейва Сорокина и впервые за пять матчей остался без набранных очков.
Овечкин и Кузнецов разочаровали «Коламбус»
Александр Овечкин продолжает радовать болельщиков. В матче с «Коламбусом» он забросил шайбу и сделал голевую передачу, а его «Вашингтон» выиграл со счётом 7:2. Теперь на счету россиянина 38 голов. В списке снайперов он догнал Кайла Коннора из «Виннипега», с которым делит четвёртое место. От форварда «Торонто» Остона Мэттьюса, пока идущего на первой строчке, капитана «Кэпиталз» отделяет всего семь шайб. Что касается соперничества с легендами прошлого, форвард сократил отставание от Горди Хоу до 33 голов.
Ворота «Блю Джэкетс» защищал Элвис Мерзликинс. Он стал 155-м голкипером, которого разочаровал хоккеист. Александр сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству обыгранных вратарей. Теперь они делят пятое место в истории лиги по этому показателю, а возглавляет список Яромир Ягр. Чех за свою карьеру в НХЛ огорчил 178 голкиперов.
В игре с «Коламбусом» отличился и Евгений Кузнецов. Форвард на 49-й минуте реализовал большинство и установил окончательный счёт в матче. Таким образом, он в четвёртый раз за карьеру достиг отметки 20 шайб в сезоне НХЛ. На счету россиянина — 60 (20+40) очков в 59 встречах нынешнего сезона. Личный снайперский рекорд воспитанник челябинского хоккея установил в сезоне-2017/18, когда забросил 27 шайб в 79 матчах.
Дубль Дадонова и два очка Барбашёва
Нападающий Евгений Дадонов провалил предыдущий матч с «Виннипегом». Показатель полезности игрока составил «минус четыре», так что в игре с «Флоридой» нужно было исправлять не самую впечатляющую статистику. И это у россиянина получилось. На то, чтобы оформить дубль в ворота Спенсера Найта, форварду потребовалось девять минут. Его голы сумели переломить ход встречи и принесли «Вегасу» победу со счётом 5:3.
Хоккеист был признан первой звездой встречи. «Голден Найтс» прервали серию из пяти поражений, а на счету Дадонова теперь 14 заброшенных шайб в сезоне.
Отличился в очередном матче и форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв. Россиянин продолжает улучшать статистику своего самого результативного сезона в НХЛ. На этот раз он отметился полезными действиями в противостоянии с «Питтсбургом». Сначала сделал результативную передачу на Давида Перрона, а в начале третьего периода и сам забросил шайбу. Теперь в активе хоккеиста 44 (19+25) очка. До этого его лучшим достижением были 14 шайб в 80 матчах в сезоне-2018/19. Несмотря на активность Барбашёва, его команда всё-таки уступила «Пингвинз». В серии буллитов победный бросок нанёс Брайан Раст.
Вновь в тени остался нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Он не смог разжиться очками в шестой встрече подряд, притом что ранее была семиматчевая результативная серия. Возможно, спад в игре россиянина связан с поисками главного тренера команды Майка Салливана, который постоянно меняет хоккеистов в звене Малкина, пытаясь подобрать оптимальное сочетание. Но пока без поддержки партнёров Евгению очень сложно результативно действовать в атаке.