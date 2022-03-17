Обозреватели НХЛ считают Шестёркина фаворитом на «Везина Трофи»
- AP
- © Frank Franklin II
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
26-летний вратарь по итогам голосования среди обозревателей НХЛ набрал 71 балл. 13 респондентов поставили Шестёркина на первое место.
Далее расположились голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём (44 очка) и Фредерик Андерсен (39) из «Каролина Харрикейнз».
В голосовании приняли участие 15 журналистов.
Шестёркин в сезоне-2021/22 одержал 29 побед с тремя шатаутами. Он пропускает в среднем 2,07 шайбы за игру и лидирует в НХЛ по проценту отражённых бросков — 93,8%.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» проявляет интерес к российскому нападающему «Даллас Старз» Александру Радулову.