Обозреватели НХЛ считают Шестёркина фаворитом на «Везина Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин является главным претендентом на победу за награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

26-летний вратарь по итогам голосования среди обозревателей НХЛ набрал 71 балл. 13 респондентов поставили Шестёркина на первое место.

Далее расположились голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём (44 очка) и Фредерик Андерсен (39) из «Каролина Харрикейнз».

В голосовании приняли участие 15 журналистов.

Шестёркин в сезоне-2021/22 одержал 29 побед с тремя шатаутами. Он пропускает в среднем 2,07 шайбы за игру и лидирует в НХЛ по проценту отражённых бросков — 93,8%.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» проявляет интерес к российскому нападающему «Даллас Старз» Александру Радулову.