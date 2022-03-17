Обозреватели НХЛ считают Шестёркина фаворитом на «Везина Трофи»

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин является главным претендентом на победу за награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обозреватели НХЛ считают Шестёркина фаворитом на «Везина Трофи»
  • AP
  • © Frank Franklin II

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

26-летний вратарь по итогам голосования среди обозревателей НХЛ набрал 71 балл. 13 респондентов поставили Шестёркина на первое место.

Далее расположились голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём (44 очка) и Фредерик Андерсен (39) из «Каролина Харрикейнз».

В голосовании приняли участие 15 журналистов.

Шестёркин в сезоне-2021/22 одержал 29 побед с тремя шатаутами. Он пропускает в среднем 2,07 шайбы за игру и лидирует в НХЛ по проценту отражённых бросков — 93,8%.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» проявляет интерес к российскому нападающему «Даллас Старз» Александру Радулову.

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