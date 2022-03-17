Дубль, удаление и драка в концовке: как Капризов ворвался в топ-10 лучших снайперов НХЛ

Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» и поднялся на девятое место в списке лучших снайперов лиги. На счету форварда «Миннесоты» 32 заброшенные шайбы — на пять меньше, чем у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В гонке бомбардиров россиянин занимает шестую строчку, отставая от нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на десять очков.

Кирилл Капризов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард «Миннесоты» оформил дубль в ворота «Бостона» и помог своей команде победить со счётом 4:2. Россиянин шестой раз в нынешнем сезоне огорчил вратаря соперника как минимум дважды за матч.

В противостоянии с «Брюинз» форвард решил не тянуть с голами и дважды отличился уже в первом периоде. Нападающий наверняка хотел реабилитироваться перед болельщиками за не самую яркую игру с «Нэшвиллом», когда он не смог заработать ни одного очка и закончил вечер с показателем полезности «-4». Тем более встреча проходила на домашней арене Xcel Energy Center.

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Капризову понадобилось всего семь минут, чтобы напомнить о себе. «Уайлд» заработали первое большинство в матче — на скамейку штрафников отправился Брэндон Карло, — и россиянин его отлично реализовал. Он выбрал идеальный момент и выстрелил с синей линии. Вратарь гостей Джереми Свейман не успел среагировать на бросок и увидел шайбу уже в воротах.

В концовке первого периода Кирилл отличился ещё раз, после передачи от Матса Цуккарелло. Норвежец заметил открывшегося партнёра и вывел его один на один с голкипером. Оставалось лишь точно бросить, с чем россиянин легко справился, запустив шайбу в верхний угол ворот.

Этот гол стал для Капризова 32-м в сезоне. Всего на пять больше у лучшего российского снайпера регулярного чемпионата Александра Овечкина. При этом в списке бомбардиров Кирилл на три балла опережает капитана «Вашингтона» и занимает шестое место в лиге. Отставание от форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида составляет десять очков.

Двумя точными бросками Капризова дело не закончилось. «Бостон» продолжал бороться и отыграл одну шайбу ещё до перерыва. Нападающий Трент Фредерик, уже успевший подраться с Брендоном Дьюхэймом, направил снаряд в сторону ворот, а Крэйг Смит удачно сыграл на добивании.

Второй гол «Брюинз» был забит после ошибки Кирилла. Россиянин придержал руками Брэда Маршана и отправился на скамейку штрафников. Впрочем, просидел он на ней недолго. Сопернику хватило 34 секунд, чтобы реализовать большинство.

Однако развить успех «Бостону» не удалось, а на 48-й минуте «Минессота» вновь вышла вперёд. Джордан Гринвей быстрее всех сориентировался на пятачке после дальнего броска и отскока от голкипера. При этом «Уайлд» полностью контролировали игру и в третьем периоде перебросали гостей почти втрое.

Попытки «Брюинз» закрепиться в зоне Кэма Тальбо и перевести игру в овертайм успеха не имели. А ближе к сирене напряжение в матче возросло. Подопечные Брюса Кэссиди не упускали возможности приложить соперника к борту или ввязаться в драку.

Чарли Макэвой после чистого силового приёма на Капризове зачем-то ударил упавшего на лёд россиянина. Кирилл без внимания эпизод не оставил и ответил американцу. К потасовке подключились партнёры, но хоккеистов быстро удалось успокоить.

Гости сняли вратаря, но «Миннесота» не позволила организовать финальный штурм. Райан Хартман поразил пустые ворота и поставил точку в матче — 4:2.

Несмотря на комфортный для хозяев счёт, главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон отметил на пресс-конференции, что победа далась его команде нелегко.

«Это был напряжённый, очень напряжённый хоккейный матч. Много словесных провокаций, но и физической борьбы. В игре было несколько очень жёстких столкновений. Мы всё время говорим о хоккее уровня плей-офф. Это он и был», — приводятся слова специалиста на официальном сайте НХЛ.

Победа позволила «Миннесоте» вернуться на третье место в Центральном дивизионе, но на финише регулярки команду Капризова ждёт упорная борьба с «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом» за гарантированное место в плей-офф.

Что касается россиянина, то уже в этом сезоне он может войти в историю клуба. Нападающему осталось набрать всего девять очков, чтобы побить рекорд результативности в рамках одного чемпионата, который принадлежит Мариану Габорику. 14 лет назад словак набрал 83 в 77 матчах. У Капризова уже 75, а впереди ещё 24 игры.

Более того, Кирилл идёт на рекорд «Миннесоты» и по количеству голов. В том же сезоне-2007/08 Габорик забросил 42 шайбы, а его результат повторил несколько лет назад Эрик Стаал. До конца регулярки Капризову нужно отличиться 11 раз, чтобы обойти словака, и россиянин вполне способен это сделать.