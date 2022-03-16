В Канаде не поддержали инициативу о лишении виз выступающих в НХЛ российских игроков

Пресс-секретарь министра спорта Канады Паскаля Сент-Онжа выступила с заявлением по поводу письма поверенного в делах посольства Украины в Оттаве Андрея Буквича с просьбой прекратить выдачу виз выступающим в Национальной хоккейной лиге российским игрокам.

«Пожалуйста, будьте уверены, что правительство Канады разделяет озабоченность международного спортивного сообщества», — говорится в заявлении, текст которого приводит «Матч ТВ».

По словам пресс-секретаря министра спорта Канады, правительство призывает финансируемые из бюджета Канады спортивные организации следовать указаниям своих федераций, а не властей.

«И использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы не допустить въезда спортсменов, а также вспомогательного персонала из России и Белоруссии. Это включает в себя отказ от дальнейшей выдачи пригласительных писем, которые будут необходимы им для получения визы», — сказано в заявлении.

В начале марта Андрей Буквич направил письмо в правительство Канады, попросив прекратить выдачу виз и разрешений спортсменам из России.

11 марта телеканал TSN сообщил, что некоторые российские игроки НХЛ задумались о получении убежища в США или Канаде. Представители хоккеистов приступили к консультациям с иммиграционными юристами по этому вопросу. Некоторые из них допускают, что хоккеисты из России из-за санкций не смогут получить рабочие визы и будут вынуждены покинуть клубы НХЛ.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала желание российских игроков НХЛ сменить гражданство.