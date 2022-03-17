Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капризов признан первой звездой дня в НХЛ
  • AP
  • © Jim Mone

«Миннесота Уайлд» обыграл на своём льду «Бостон Брюинз» со счётом 4:2. Капризов отметился в матче двумя забитыми шайбами.

Второй звездой дня стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рословик. Третьей — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

Напомним, что в нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов принял участие в 58 матчах НХЛ, в которых набрал 75 очков (32 + 43).

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии по хоккею заменит Россию на этапах Евротура до 2024 года.

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