Сборная Швейцарии по хоккею заменит Россию на Евротуре
Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах турнира, сообщает пресс-служба Швейцарской федерации хоккея.
Ближайший этап Евротура пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее глава IIHF объяснил отказ переноса из России ЧМ-2023 по хоккею.