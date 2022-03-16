Сборная Швейцарии по хоккею заменит Россию на Евротуре

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Сборная Швейцарии по хоккею заменит команду России на этапах Евротура в ближайшие два года.

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах турнира, сообщает пресс-служба Швейцарской федерации хоккея.

Ближайший этап Евротура пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее глава IIHF объяснил отказ переноса из России ЧМ-2023 по хоккею.

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