«Вегас» проиграл «Коламбусу», Дадонов забросил шайбу

«Вегас Голден Найтс» в гостях уступил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Нейшнвайд Арены», завершилась со счётом 6:4 в пользу «Джекетс».

В составе «Коламбуса» отличились Патрик Лайне (третья минута), Коул Силлинджер (12-я, 26-я, 28-я), Оливер Бьёркстранд (13-я) и Эрик Робинсон (60-я). У «Вегаса» шайбы забросили Джонатан Маршессо (четвёртая), Уильям Каррье (восьмая), Евгений Дадонов (29-я) и Джек Айкел (43-я).

«Вегас» (68 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус» (63) располагается на девятой позиции на Востоке.

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