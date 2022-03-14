35 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс».

Игра, которая прошла на льду «Роджерс-Арены», завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из США.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Виктор Хедман (4-я минута) и Росс Колтон (6-я). У «Кэнакс» отличился Джей Ти Миллер (46-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков.

«Тампа» (82 очка) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» располагается на десятом месте.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин стал вторым хоккеистом в истории «Рейнджерс», отдавшим 50 передач за 54 встречи.

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