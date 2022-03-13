Панарин стал первым после Гретцки с 50 ассистами по количеству матчей в сезоне
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Российский форвард синерубашечников Артемий Панарин в ходе игры записал на свой счёт четыре результативные передачи. Он также отметился заброшенной шайбой.
Игра завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4.
На счету Панарина 50 ассистов в 54 матчах в сезоне-2021/22.
Это лучший результат со времён Уэйна Гретцки, который сделал 50 результативных передач за 51 матч в сезоне-1996/97.
30-летний уроженец Коркина (Челябинская область) был признан первой звездой матча. Он набрал 5 (1 + 4) очков.
Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Даллас».
Ранее сообщалось, что «Монреаль» по буллитам уступил «Сиэтлу», Алексей Романов набрал два очка.