Панарин стал первым после Гретцки с 50 ассистами по количеству матчей в сезоне

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях нанёс поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин стал первым после Гретцки с 50 ассистами по количеству матчей в сезоне
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  • © Glenn James

Российский форвард синерубашечников Артемий Панарин в ходе игры записал на свой счёт четыре результативные передачи. Он также отметился заброшенной шайбой.

Игра завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4.

На счету Панарина 50 ассистов в 54 матчах в сезоне-2021/22.

Это лучший результат со времён Уэйна Гретцки, который сделал 50 результативных передач за 51 матч в сезоне-1996/97.

30-летний уроженец Коркина (Челябинская область) был признан первой звездой матча. Он набрал 5 (1 + 4) очков.

Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Даллас».

Ранее сообщалось, что «Монреаль» по буллитам уступил «Сиэтлу», Алексей Романов набрал два очка.

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