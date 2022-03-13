Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Даллас»
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- © Brandon Wade
Российский форвард синерубашечников Артемий Панарин в ходе игры отметился заброшенной шайбой. Он также записал на свой счёт четыре результативные передачи.
30-летний уроженец Коркина (Челябинская область) был признан первой звездой матча. Он набрал 5 (1 + 4) очков.
Игра завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4.
Ранее сообщалось, что два ассиста Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами в НХЛ.