Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Даллас»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях нанёс поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард синерубашечников Артемий Панарин в ходе игры отметился заброшенной шайбой. Он также записал на свой счёт четыре результативные передачи.

30-летний уроженец Коркина (Челябинская область) был признан первой звездой матча. Он набрал 5 (1 + 4) очков.

Игра завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4.

Ранее сообщалось, что два ассиста Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами в НХЛ.