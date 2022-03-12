Два ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в пользу гостей — 7:4.

В составе «Блюза» дубли оформили Дэвид Перрон и Роберт Томас, а также по одной шайбе забросили Брэндон Саад, Тори Крюг и Джастин Фолк. Российский нападающий команды Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами. У хозяев дважды отличился Мэтт Дюшейн, и по разу — Райан Джохансен и Филип Форсберг. 

«Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Предаторз» же находится на шестой строчке на Западе. 

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ благодаря хет-трику Евгения Кузнецова.

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