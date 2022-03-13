«Монреаль» по буллитам уступил «Сиэтлу», Романов набрал два очка

«Монреаль Канадиенс» на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в серии буллитов потерпел поражение от «Сиэтл Кракен».

Игра, которая прошла на льду арены «Белл-центр», завершилась со счётом 3:4 в пользу американской команды.

В составе «Кракен» шайбы забросили Янни Гурд (10'), Райан Донато (17'), Джаред Макканн (36'). Победный буллит реализовал Маркус Йоханссон. У «Канадиенс» отличились Майкл Пеццетта (15'), Алексей Романов (36'), Ник Судзуки (58').

Романов также записал на свой счёт результативную передачу. Российский защитник набрал два очка за игру.

«Монреаль» (38 очков) занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» (42) — предпоследнее на Западе.

Ранее сообщалось, что два ассиста Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами в НХЛ.